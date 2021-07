COMPLET Aventure et culture Base de pleine nature, 26 juillet 2021-26 juillet 2021, Najac.

du lundi 26 juillet au vendredi 30 juillet à Base de pleine nature

Le village de Najac et AAGAC – Base de pleine nature à Najac (12-Aveyron) Situé à l’entrée des gorges sauvages de l’Aveyron, Najac se profile sur un promontoire dominant la superbe vallée de l’Aveyron. Le village offre le calme et la beauté d’un paysage où se marient l’eau, l’arbre et le rocher. Le bourg est aujourd’hui classé parmi les plus beaux villages de France et possède avec Villefranche de Rouergue, le prestigieux label « Grands Sites Midi-Pyrénées » A Najac, nous visiterons l’impressionnante forteresse placée en vigie à 200 mètres au-dessus des gorges de l’Aveyron. Du haut du donjon, le panorama est époustouflant. Exemplaire de l’art militaire médiéval, la forteresse est bien restée cette « clef de tout le pays » souhaité par son commanditaire, le comte Alphonse de Poitiers. Najac et les gorges de l’Aveyron : une destination de rêve pour un séjour au contact de la nature (baignade, randonnées pédestres, balades en VTT, canoë-kayak, escalade & accrobranche…) et de la culture ! Ajoutez le sens de l’accueil de Najac, village de 800 habitants dont les artisans, les commerces, hôtels, restaurants, village vacances, chambres d’hôtes, gîtes, sauront vous séduire. La base de pleine Nature de Najac propose une multitude d’activités de loisirs de plein air et propose des emplacements en herbe à proximité de la rivière, nous serons en immersion totale avec la nature ! Nous bénéficierons d’un emplacement exclusivement dédié à notre groupe délimité par des haies végétales : des bornes électriques et les sanitaires se trouvent à proximité du campement et des zones de repli (salle d’activités meublées) sont à notre disposition en cas d’intempérie. Site internet : [https://www.activites-loisirs-aveyron.com](https://www.activites-loisirs-aveyron.com) LES + DE LA BASE DE PLEINE NATURE : Une aire de jeux, un mur d’escalade, à proximité du village de Najac et de ses commerces, piscine municipale à 300 mètres de notre emplacement. A notre disposition, tables de ping-pong, terrains de sport… à notre service gratuitement.

230 €

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Base de pleine nature 12270 NAJAC Najac Aveyron



