Gilles Bizouerne conte pour les enfants « Loupé »- Festival Paroles Compiègne Catégories d’Évènement: Compiègne

Oise

Gilles Bizouerne conte pour les enfants « Loupé »- Festival Paroles, 1 avril 2023, Compiègne . Gilles Bizouerne conte pour les enfants « Loupé »- Festival Paroles 28 Rue du Général Koenig Compiègne Oise

2023-04-01 16:30:00 – 2023-04-01 Compiègne

Oise . GILLES BIZOUERNE CONTE POUR LES ENFANTS : LOUPÉ ! PUBLICS DE 5 A 8 ANS Voyageur, Gilles Bizouerne est un amoureux d’histoires. Conteur, il raconte sur scène pour tous les âges (à partir de 4 ans). Seul ou accompagné de musiciennes, Gilles Bizouerne vit de sa passion. En parallèle, il est également auteur jeunesse à succès avec une vingtaine d’albums parus, notamment aux éditions Didier Jeunesse : La série des Loup Gris, Barnabé part au bout du monde, où tu vas comme ça ? Pierre et la sorcière… Réservation conseillée 16h30- Bibliothèque Jacques-Mourichon

28 rue du Général Koenig

60200 Compiègne Compiègne

dernière mise à jour : 2023-03-12 par

Détails Catégories d’Évènement: Compiègne, Oise Autres Lieu Compiègne Adresse 28 Rue du Général Koenig Compiègne Oise Ville Compiègne Departement Oise Tarif Lieu Ville Compiègne

Compiègne Compiègne Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/compiegne /

Gilles Bizouerne conte pour les enfants « Loupé »- Festival Paroles 2023-04-01 was last modified: by Gilles Bizouerne conte pour les enfants « Loupé »- Festival Paroles Compiègne 1 avril 2023 28 Rue du Général Koenig Compiègne Oise Compiègne Oise

Compiègne Oise