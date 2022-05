Compagnie Les Z’igolos de Carves : Le vin sous toutes ses notes Carves, 20 mai 2022, Carves.

Compagnie Les Z’igolos de Carves : Le vin sous toutes ses notes Carves

2022-05-20 – 2022-05-20

Carves Dordogne Carves

Vendredi 20 mai à 20h30, spectacle de la Compagnie Les Z’Igolos : Le Vin sous toutes ses notes à La P’tite Salle à Carves. nCe spectacle est un délicat mélange de textes, de chansons et de savoir-faire viticole. nInterprété par Christophe Barrère (guitare et voix), Martin Bortolin (théâtre), Marine Pucheu (piano, voix et théâtre) et Olivier Sarazin (théâtre et voix). nLa représentation sera suivie d’une dégustation des vins du domaine de Bonvin de Pomport.

Vendredi 20 mai à 20h30, spectacle de la Compagnie Les Z’Igolos : Le Vin sous toutes ses notes à La P’tite Salle à Carves. nCe spectacle est un délicat mélange de textes, de chansons et de savoir-faire viticole. nReprésentation suivie d’une dégustation des vins du domaine de Bonvin de Pomport.

Vendredi 20 mai à 20h30, spectacle de la Compagnie Les Z’Igolos : Le Vin sous toutes ses notes à La P’tite Salle à Carves. nCe spectacle est un délicat mélange de textes, de chansons et de savoir-faire viticole. nInterprété par Christophe Barrère (guitare et voix), Martin Bortolin (théâtre), Marine Pucheu (piano, voix et théâtre) et Olivier Sarazin (théâtre et voix). nLa représentation sera suivie d’une dégustation des vins du domaine de Bonvin de Pomport.

©HPR

Carves

dernière mise à jour : 2022-05-12 par