Comment rendre plus scalable son business et son réseau ? Online Paris

Comment rendre plus scalable son business et son réseau ? Online, 23 septembre 2021, Paris.

Online, le jeudi 23 septembre à 11:30

Startups , vous souhaitez savoir comment rendre plus scalable votre business et votre réseau ? Ce Webinar animé par Caroline Bonnard, Présidente & Fondatrice de Business Up Academy, est fait pour vous ! On vous donne rendez-vous le jeudi 23 septembre à partir 11h30. Au programme, des échanges sur : – Le Lead Generation – Le Consultative Selling / Vente de Valeur – La stratégie de compte (Powermap) – Le Closing – L’Up selling En tant que dirigeant de startup, votre succès dépend de la maîtrise de ces compétences par vos équipes. Pierre FRITSCH, le Président d’Impact Positif, une startup du Village by CA Alsace Vosges, nous partagera son retour d’expérience après avoir utilisé ces méthodes avec son équipe pour accélérer le développement de sa startup.

Sur inscription

2021-09-23T11:30:00 2021-09-23T12:30:00

