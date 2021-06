Reims Le Recycl'lab Marne, Reims Comment remplacer le film étirable? Le Recycl’lab Reims Catégories d’évènement: Marne

Reims

Comment remplacer le film étirable? Le Recycl’lab, 21 juillet 2021-21 juillet 2021, Reims. Comment remplacer le film étirable?

Le Recycl’lab, le mercredi 21 juillet à 10:00

[Inscrivez-vous à l’atelier](https://grandreims1.espacerendezvous.com/client/index.html?domain=https://grandreims1.espacerendezvous.com&lang=fr&mb=grandreims1&pro=recycllab&forService=38)

Adultes et enfants à partir de 8 ans, Gratuit

Fabrication d’une charlotte à saladier ou d’un beewrap Le Recycl’lab 1 place Claudel 51 100 REIMS Reims Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-21T10:00:00 2021-07-21T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Marne, Reims Étiquettes évènement : Autres Lieu Le Recycl'lab Adresse 1 place Claudel 51 100 REIMS Ville Reims lieuville Le Recycl'lab Reims