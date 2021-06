Paris Jardin du Ver Têtu Paris Comment j’ai tenté le ciel – Compagnie Lucas Struna Jardin du Ver Têtu Paris Catégorie d’évènement: Paris

Comment j’ai tenté le ciel – Compagnie Lucas Struna Jardin du Ver Têtu, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Paris. Comment j’ai tenté le ciel – Compagnie Lucas Struna

le samedi 3 juillet à Jardin du Ver Têtu

_Dans le cadre du festival Le Printemps des Rues._ Le Projet Alpha raconte la trajectoire d’un être malmené par le flux incessant du bruit du monde. Tour à tour égaré, envoûté, épuisé, il va s’efforcer d’aller à contre-courant de la force centrifuge du flux qui le repousse vers l’extérieur et de s’approcher du mât autour duquel tourne le monde. Le mât indien, ou Mallakhamb, agrès de Lucas Struna, occupe le centre de l’espace. Sans hauban, sans accroche, le mât semble figurer un centre énergétique, une émanation chtonienne vouée aux astres, un « axis mundi » tronqué et prolongé par l’homme qui le gravit, le domine, semble y mourir, jusqu’à s’en échapper.

Gratuit, ouvert à toutes et à tous, dans le respect des gestes barrières et des mesures gouvernementales en vigueur.

Performance chorégraphique au mât indien Jardin du Ver Têtu 9 rue colette magny 75019 Paris Paris Paris 19e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T14:15:00 2021-07-03T14:35:00;2021-07-03T18:15:00 2021-07-03T18:35:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu Jardin du Ver Têtu Adresse 9 rue colette magny 75019 Paris Ville Paris lieuville Jardin du Ver Têtu Paris