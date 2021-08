Lille En ligne Lille, Nord Comment et pourquoi organiser sa copropriété ? En ligne Lille Catégories d’évènement: Lille

Comment et pourquoi organiser sa copropriété ? ———————————————- Vous êtes copropriétaire dans un immeuble qui n’est pas géré ou vous rencontrez difficultés à comprendre son fonctionnement et son organisation. Un syndic est-il obligatoire ? Comment se prennent les décisions en copropriété ? Pourquoi, l’observation rigoureuse des dispositions législatives joue un rôle essentiel et préventif dans l’administration et la gestion d’une copropriété. **→ Mardi 5 octobre 2021 de 17h30 à 19h** Cette conférence se déroulera en format webinaire (conférence en ligne). Suite à votre inscription en ligne, via le formulaire ci-dessous, vous recevrez, le jour J, un lien de connexion à la conférence. [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeExv3WKLL22iN6DXT6MMXDHDZ-aX5MAAqSDYjSDUm_EgUIhg/viewform?usp=sf_link](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeExv3WKLL22iN6DXT6MMXDHDZ-aX5MAAqSDYjSDUm_EgUIhg/viewform?usp=sf_link)

Conférence gratuite, inscription préalable obligatoire

