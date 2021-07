Nantes 5 Ponts Loire-Atlantique, Nantes Comment créer une bombe à graines à planter ? 5 Ponts Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Comment créer une bombe à graines à planter ? 5 Ponts, 3 août 2021-3 août 2021, Nantes. 2021-08-03

Horaire : 14:00 15:00

Gratuit : oui Tout public Ludiques et écologiques, les bombes à graines permettent aux petits et grands de faire exploser la biodiversité ! Il s’agit de petites boules d’argile contenant des graines que l’on jette dans une zone pour y faire pousser des plantes. Activité animée par La Sauge 5 Ponts 12 allée Nicole Girard-Mangin Île de Nantes Nantes

