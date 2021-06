COMMÉMORATION POUR LE GÉNÉRAL DE GAULLE Saint-Dié-des-Vosges, 18 juin 2021-18 juin 2021, Saint-Dié-des-Vosges.

2021-06-18 16:30:00

Saint-Dié-des-Vosges Vosges Saint-Dié-des-Vosges

Une journée dédiée au Général de Gaulle. L’évènement devait avoir lieu en 2020 pour marquer le 130ème anniversaire de sa naissance, le 50ème de sa mort et les 80 ans d’Appel du 18 juin. Le contexte sanitaire a induit le report de cette journée spéciale qui se déroulera sur réservation impérative avant le 14 juin :

accueil@ville-saintdie.fr ou 03 29 52 66 66.

Au programme à 16 h 30, inauguration d’une stèle rendant hommage au libérateur de la patrie et fondateur de la Vème République qui sera installée au pied de la cathédrale ; à 17 h 30 inauguration à l’hôtel de ville de l’exposition « De Gaulle-Adenauer : les bâtisseurs de l’amitié franco-allemande » qui sera visible sur place jusqu’au 2 juillet puis au centre hospitalier du 3 au 10 juillet ; à 18 h 30 : au grand salon de l’hôtel de ville, le regard croisé de Frédérique Neau-Dufour et David Valence autour de l’ouvrage « De Gaulle aime l’Est » paru aux éditions La Nuée Bleue. Ce dernier temps fort sera retransmis en direct sur la page facebook Ville de Saint-Dié-des-Vosges.

+33 3 29 52 66 66

