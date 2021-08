Bassens Place Aristide Briand 33530 Bassens Bassens, Gironde Commémoration Place Aristide Briand 33530 Bassens Bassens Catégories d’évènement: Bassens

Gironde

Commémoration Place Aristide Briand 33530 Bassens, 28 août 2021, Bassens. Commémoration

Place Aristide Briand 33530 Bassens, le samedi 28 août à 10:45

Rassemblement à 18h15, début de la cérémonie à 18h30.

Public restreint

Cérémonie de commémoration de la libération de Bassens du 28 août 1944 Place Aristide Briand 33530 Bassens place aristide Briand 33530 bassens Bassens Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-28T10:45:00 2021-08-28T11:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bassens, Gironde Autres Lieu Place Aristide Briand 33530 Bassens Adresse place aristide Briand 33530 bassens Ville Bassens lieuville Place Aristide Briand 33530 Bassens Bassens