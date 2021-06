Nantes Librairie Coiffard Loire-Atlantique, Nantes Comme un haricot au clair de lune Librairie Coiffard Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Comme un haricot au clair de lune Librairie Coiffard, 21 septembre 2021-21 septembre 2021, Nantes. 2021-09-21

Horaire : 18:00

Gratuit : oui Dans le cadre de l’exposition La Parole est à Péret – Benjamin Péret (1899-1959) Présentation par l’Association des Amis de Benjamin Péret de l’ouvrage Comme un haricot au clair de lune. Les collections Benjamin Péret à la Bibliothèque municipale de Nantes publié à l’occasion de l’exposition. Librairie Coiffard 7 Rue de la Fosse Centre-ville Nantes

