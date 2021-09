Varennes-Vauzelles Centre Gérard Philipe Nièvre, Varennes-Vauzelles Comme Si Nous… L’Assemblée des Clairières Centre Gérard Philipe Varennes-Vauzelles Catégories d’évènement: Nièvre

Varennes-Vauzelles

Comme Si Nous… L’Assemblée des Clairières Centre Gérard Philipe, 12 octobre 2021, Varennes-Vauzelles. Comme Si Nous… L’Assemblée des Clairières

Centre Gérard Philipe, le mardi 12 octobre à 20:00

Fin avril 1999, dans le massif de la Chartreuse, une chorale d’enfants disparaissait en rentrant de tournée. Un groupe entier, d’un seul coup. Sans un signe. Sans une trace. Passé le frémissement des premiers jours, le mystère cessa de faire recette et les disparus s’abîmèrent dans l’oubli. Aujourd’hui, nous décidons de reprendre le fil de l’enquête car une lecture nouvelle de ce fait divers pourrait bien apparaître. Et si ce groupe n’avait pas disparu accidentellement ? S’il s’agissait d’une tentative délibérée d’évasion, de refus du monde guidé par l’impérieuse nécessité de vivre une aventure ? Comme si cette disparition était le premier pas vers un autre monde possible. Cie L’Artifice

réservation La Maison – tarifs : Plein tarif 12€, réduit 8€, adhérent 8€, adhérent réduit 6€

En 1999, une chorale d’enfants disparait. Accidentellement ou volontairement ? Enquête à suivre… Centre Gérard Philipe 54 avenue Louis Fouchère 58640 Varennes-Vauzelles Varennes-Vauzelles Château de Véninges Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-12T20:00:00 2021-10-12T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nièvre, Varennes-Vauzelles Autres Lieu Centre Gérard Philipe Adresse 54 avenue Louis Fouchère 58640 Varennes-Vauzelles Ville Varennes-Vauzelles lieuville Centre Gérard Philipe Varennes-Vauzelles