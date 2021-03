Montaigu-Vendée Théâtre de Thalie Montaigu-Vendée, Vendée ANNULÉ / Comédiens ! Théâtre de Thalie Montaigu-Vendée Catégories d’évènement: Montaigu-Vendée

ANNULE

[Tout savoir sur les annulations](https://thalie.terresdemontaigu.fr/actualite/tout-savoir-sur-les-annulations-reports/) Théâtre musical COUP DE COEUR Paris, 1948. Au tout nouveau Théâtre de la Huchette, trois comédiens (Pierre, Coco et Guy) s’apprêtent à jouer la comédie musicale « Au diable vauvert ». C’est pour eux une opportunité extraordinaire de montrer en plein Paris le vaudeville musical avec lequel ils triomphent en province. Mais, au cours de l’ultime répétition, la tension monte, monte… et dans les coulisses un autre spectacle s’écrit. A l’heure de la représentation, le théâtre est bondé et l’un des comédiens manque à l’appel, on débute tout de même sous les rires du public. La suite de la représentation réservera aux comédiens comme au public bien des surprises… Inspiré d’une histoire vraie, « Comédiens ! » ose la rencontre entre le vaudeville et le jazz dans une histoire « en abyme », qui parle de la nature humaine : jalousie, possessivité et amour. Un spectacle follement divertissant, drôle et inattendu. **_« Menée à un rythme d’enfer, cette comédie musicale servie par un trio de comédiens -danseurs et chanteurs enthousiasmants-, allie les fantaisies de l’opérette aux beautés de l’opéra et aux impros jazzy. » Le Canard Enchainé_** **5 récompenses aux Trophée de la Comédie Musicale : Meilleure comédie musicale / Meilleure mise en scène / Meilleur Livret / Meilleur interprète masculin / Meilleure révélation féminine** Une comédie musicale librement inspirée de l’opéra « Paillasse » de Ruggero Leoncavallo Concept et mise en scène : Samuel Sené Avec : Marion Préïté, Fabian Richard, Cyril Romoli Livret et paroles des chansons : Eric Chantelauze Musique : Raphaël Bancou Décor : Isabelle Huchet Costumes : Julia Allègre Lumières : Laurent Béal Chorégraphie : Amélie Foubert Assistante à la mise en scène : Elisa Ollier Régie : Ider Amekhchoun DURÉE : 1h15 TARIFS * Normal / 21€

* Réduit / 16€

* Abonné adulte / 18€

* Abonné jeune / 13€ **Comment réserver ?** * à l’Office de Tourisme, du mardi au vendredi de de 10h à 13h et de 14h30 à 18h30 et le samedi de 9h30 à 13h et de 14h30 à 18h.

* par téléphone 02 51 06 39 17

* par mail [[billetterie@terresdemontaigu.fr](mailto:billetterie@terresdemontaigu.fr)](mailto:billetterie@terresdemontaigu.fr)

* par courrier adressé à l’Office de Tourisme

* en ligne : [billetterie.terresdemontaigu.fr](https://billetterie.terresdemontaigu.fr/) >> [Toutes les infos billetterie](https://thalie.terresdemontaigu.fr/informations-pratiques/conditions-vente/) Paris, 1948. Trois comédiens s’apprêtent à jouer au théâtre de la Huchette. Mais au cours de l’ultime répétition la tension monte… Un vaudeville enlevé et drôle, qui réserve bien des surprises. Théâtre de Thalie Esplanade de Verdun, 85600 Montaigu-Vendée Montaigu-Vendée Montaigu Vendée

