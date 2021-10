Comédie musicale “Ulysse, le dernier voyage” Aiffres, 23 octobre 2021, Aiffres.

Comédie musicale “Ulysse, le dernier voyage” 2021-10-23 – 2021-10-23 Espace Tartalin 435 rue de l’Église

Aiffres Deux-Sèvres Aiffres Deux-Sèvres

EUR 10 15 Avec la chorale de la Guirandelle et la troupe de théâtre Jacques Cartier. Comédie musicale jouée pour la première fois en grande formation avec 30 chanteurs et danseuses de la troupe, 30 choristes et 30 musiciens réunis dans un orchestre symphonique. Spectacle inspiré d’une légende antique adaptée au monde moderne : Un soir de tempête, le navire d’Ulysse, valeureux guerrier rentrant de la guerre de Troie avec ses compagnons, se fracasse sur les rivages d’une île mystérieuse. La reine Antinéis les accueille. Elle règne sur l’Atlantide qui dispose d’une civilisation hyperconnectée. Mais, les jeunes, soucieux de l’avenir, rejettent cette société du paraître, de la technologie débridée, tandis qu’un complot se trame dans l’ombre…

Sur réservation.

