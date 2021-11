Metz COMÉDIE CAFÉ Metz, Moselle DUEL COMÉDIE CAFÉ Metz Catégories d’évènement: Metz

Samedi 27 novembre, 21h30 DUEL * Habituelles fines lames de DJ sets hétéroclites, au cours desquels on croise Bicep et Four Tet, Christian Löffler et Flavien Berger. A la rentrée 2019, DUEL a sorti sa première production, ORDALIE, morceau épique et entêtant. https://www.facebook.com/noussommesduel/ https://www.instagram.com/noussommesduel/ *

samedi 27 novembre – 21h30 à 23h30

* COMÉDIE CAFÉ 2 rue du Pont des Roches, 57000 Metz Metz 57000 Moselle Crédits :

