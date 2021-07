Colos apprenantes – Colos à l’Anse du lac Anse du Lac, 23 août 2021-23 août 2021, Pont-de-Salars.

du lundi 23 août au vendredi 27 août à Anse du Lac

Un séjour au bord du lac pour découvrir la voile en douceur et plongez dans des aventures de pirates ! **Voile : 1 séance** On découvre les catamarans et on apprend à manoeuvrer sur le lac en toute sécurité. **Canoë : 1 séance** Seul ou à plusieurs, on glisse sur les eaux bleues en manoeuvrant sa pagaie, on apprend à se diriger et à accélerer en douceur. **Dragon-boat : 1 séance** Le géant du lac, capable d’embarquer 20 rameurs qui vont fendre les eaux au son du tam-tam. **Lecture du paysage et évolution dans l’environnement** On découvre tout ce qui nous entoure, l’eau, le vent, le paysage… comment on y vit et comment on le protège. **La mare, les insectes** Ils sont nombreux à vivre dans et autour de la mare : on découvre les petites bêtes en s’amusant, on apprend leur mode de vie, leur utilité… **Baignade** Chaque jour (selon la météo), on profite du lac pour se rafraîchir et s’amuser. **Autres activités** : grands jeux collectifs, veillées, contes, chansons, soirées à thème, déguisements, fête De multiples activités pour s’amuser, s’épanouir, rencontrer l’autre.

450 €

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Anse du Lac Pont de Salars Pont-de-Salars Aveyron



