Colos apprenantes – Colos à l’Anse du lac Anse du Lac, 16 août 2021-16 août 2021, Pont-de-Salars.

du lundi 16 août au vendredi 20 août à Anse du Lac

Un séjour au bord du lac pour découvrir la voile en douceur et plongez dans des aventures de pirates ! Voile : 1 séance On découvre les catamarans et on apprend à manoeuvrer sur le lac en toute sécurité. Canoë : 1 séance Seul ou à plusieurs, on glisse sur les eaux bleues en manoeuvrant sa pagaie, on apprend à se diriger et à accélerer en douceur. Dragon-boat : 1 séance Le géant du lac, capable d’embarquer 20 rameurs qui vont fendre les eaux au son du tam-tam. Lecture du paysage et évolution dans l’environnement On découvre tout ce qui nous entoure, l’eau, le vent, le paysage… comment on y vit et comment on le protège. La mare, les insectes Ils sont nombreux à vivre dans et autour de la mare : on découvre les petites bêtes en s’amusant, on apprend leur mode de vie, leur utilité… Baignade Chaque jour (selon la météo), on profite du lac pour se rafraîchir et s’amuser. Autres activités : grands jeux collectifs, veillées, contes, chansons, soirées à thème, déguisements, fête De multiples activités pour s’amuser, s’épanouir, rencontrer l’autre.

450 €

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Anse du Lac Pont de Salars Pont-de-Salars Aveyron



