du lundi 2 août au vendredi 6 août à Foyer Rural de Bonzéee

Le Centre Social propose de mettre en place un séjour « colos apprenantes » du Lundi 2 au Vendredi 6 Août 2021, au Foyer Rural de Bonzée. Les matinées (9h à 12h) seront consacrées à des temps de Renforcement Scolaire, centrés sur le Français et les Mathématiques. Ces temps seront encadrés par une enseignante, une enseignante retraitée et 2 animatrices du CS. Les Après-midi (14h à 17h30) seront consacrées à des activités ludiques, autour de la thématique du Développement Durable : Eco-Gestes, Tri – Déchets et Recyclage, Veillée Chauve-Souris, Transition Ecologique, … Ces temps seront encadrés par le CPIE de Bonzée. En soirée et/ou après-midi seront proposées différentes activités sportives, nautiques et/ou jeux, Paddle / Pédalo et Natation, Initiation Volley et Loto, Ping Pong et Pétanque, Initiation Badminton et Uno … encadrées par les 2 animatrices du Centre. Le séjour est entièrement gratuit.

SEJOUR GRATUIT, sur Inscriptions préalables auprès de Marina et/ou Marjory

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Foyer Rural de Bonzéee 55160 Bonzée en Woëvre Bonzée Meuse



2021-08-02T09:00:00 2021-08-02T22:00:00;2021-08-03T09:00:00 2021-08-03T22:00:00;2021-08-04T09:00:00 2021-08-04T22:00:00;2021-08-05T09:00:00 2021-08-05T22:00:00;2021-08-06T09:00:00 2021-08-06T15:00:00