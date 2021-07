Ronchamp Ronchamp Haute-Saône, Ronchamp COLONIE DIGITALE Ronchamp Ronchamp Catégories d’évènement: Haute-Saône

COLONIE DIGITALE 2021-08-02 14:00:00 – 2021-08-06 18:00:00 La Filature de Ronchamp Atelier #2, 20b rue Paul Strauss

Ronchamp Haute-Saône EUR 25 25 Pendant 5 jours, participez à une colonie de vacances 100% numérique ! Au programme:

Découverte musicale pendant deux jours dans nos studios de répétition avec un professionnel de la musique. (Découverte du sampling, remixages, composition musicale, production…)

Ensuite les bases de la conception numérique en 3D ainsi que des objets en 2D. Les créateurs vont ensuite mettre leurs connaissances en pratique et utiliser nos machines (imprimantes 3D et découpeuse laser) afin de réaliser leur projet. Une colonie de vacances dédiée aux outils du numérique et aux nouvelles technologies, pour apprendre en s’amusant et découvrir ces outils de manière ludique, durant cinq après-midis. communication@lafilaturederonchamp.fr +33 3 39 21 21 42 https://www.lafilaturederonchamp.fr/la-filature-2-0/presentation.html Pendant 5 jours, participez à une colonie de vacances 100% numérique ! Au programme:

