Du 19 au 25 juillet 2021 Une colonie où les enfants grandissent dans la foi avec les Frères de Saint-Jean et les Soeurs Apostoliques de Saint-Jean. Thème : Circus Rucholino, transmets la joie d’en Haut ! Toutes les informations ici [[https://www.saintlaurentorleans.com/la-colonie-de-la-ruche/](https://www.saintlaurentorleans.com/la-colonie-de-la-ruche/)](https://www.saintlaurentorleans.com/la-colonie-de-la-ruche/) Infos : [[colonielaruche@gmail.com](mailto:colonielaruche@gmail.com)](mailto:colonielaruche@gmail.com) Tel.: 0650019775

Sur inscription

Pour les enfants de 7 à 11 ans: une semaine de vacances accompagnée par les Frères et les Sœurs de Saint-Jean. La Ruche La Ruche, 45130 Meung-sur-Loire Meung-sur-Loire Loiret

