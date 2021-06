Le Bourget-du-Lac YACHT CLUB CHAMBÉRY LE BOURGET DU LAC Le Bourget-du-Lac, Savoie COLO SÉJOUR MINI-CAMP VOILE YACHT CLUB CHAMBÉRY LE BOURGET DU LAC Le Bourget-du-Lac

COLO SÉJOUR MINI-CAMP VOILE YACHT CLUB CHAMBÉRY LE BOURGET DU LAC, 16 août 2021-16 août 2021, Le Bourget-du-Lac. COLO SÉJOUR MINI-CAMP VOILE

du lundi 16 août au vendredi 20 août à YACHT CLUB CHAMBÉRY LE BOURGET DU LAC

Séjour au bord du lac du Bourget dans le centre nautique du YCBL Au programme: Voile, canoe, catamaran, paddle, planche à voile Expression orale et écrite Développement de la curiosité, de l’écoute, de la réflexion progressive et mise en œuvre de la confrontation aux points de vue des autres… dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. YACHT CLUB CHAMBÉRY LE BOURGET DU LAC 221-223 Boulevard Ernest Coudurier Le Bourget-du-Lac Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-16T10:30:00 2021-08-16T23:59:00;2021-08-17T00:00:00 2021-08-17T23:59:00;2021-08-18T00:00:00 2021-08-18T23:59:00;2021-08-19T00:00:00 2021-08-19T23:59:00;2021-08-20T00:30:00 2021-08-20T19:00:00

Détails Autres Lieu YACHT CLUB CHAMBÉRY LE BOURGET DU LAC Adresse 221-223 Boulevard Ernest Coudurier Ville Le Bourget-du-Lac lieuville YACHT CLUB CHAMBÉRY LE BOURGET DU LAC Le Bourget-du-Lac