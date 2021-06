Colo Apprenante Mer à Vias Plage Camping Les Salisses, 2 août 2021-2 août 2021, Vias.

Colo Apprenante Mer à Vias Plage

du lundi 2 août au dimanche 8 août à Camping Les Salisses

L’association Allers-Retours.com organise depuis 10 ans des séjours de vacances et des classes de découvertes. Face à cette situation exceptionnelle, nous avons décidé de mettre en commun ces deux compétences pour proposer des colonies de vacances éducative. Les séjours fondés sur le projet « Colos apprenantes » doivent être organisé pendant les congés d’été, soit entre le 7 juillet et le 27 apût 2021. Les séjours proposés au camping Les Salisses à Vias Plage : • Du lundi 12 au dimanche 18 juillet 2021 • Du lundi 2 juillet au dimanche 8 août 2021 • Du lundi 16 au dimanche 22 août 2021 Les séjours durent 7 jours et 6 nuits et sont proposés pour des enfants de niveau scolaire primaire (CP, CE1, CE2, CM1, CM2). Ces séjours sont inscrits dans une démarche mise en place par l’état pour répondre aux besoins scolaires liés à l’épidémie covid-19. Ces séjours s’inscrivent dans le projet éducatif de la structure. Les séjours répondent aux objectifs pédagogiques spécifiques au dispositif « Colos Apprenantes » : • Développer les attitudes nécessaires aux apprentissages : la curiosité, l’écoute, la réflexion progressive avec des questionnements oraux et écrits, la mise en œuvre et la confrontation aux points de vue des autres. • Travailler les compétences fondamentales à la réussite : o Compréhension de textes lus par les enfants ou adolescents ou qui leur ont été lus. o Expression de leurs pensées à l’oral et à l’écrit dans une langue correcte et claire.

500€

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Camping Les Salisses Vias Plage 34450 Vias Hérault



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-02T09:00:00 2021-08-02T23:59:00;2021-08-03T00:00:00 2021-08-03T23:59:00;2021-08-04T00:00:00 2021-08-04T23:59:00;2021-08-05T00:00:00 2021-08-05T23:59:00;2021-08-06T00:00:00 2021-08-06T23:59:00;2021-08-07T00:00:00 2021-08-07T23:59:00;2021-08-08T00:00:00 2021-08-08T17:30:00