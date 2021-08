Colmar Colmar Colmar, Haut-Rhin Colmar Jazz Festival : concert de Sly Johnson – Histoire du Hip Hop Colmar Colmar Catégories d’évènement: Colmar

Haut-Rhin

Colmar Jazz Festival : concert de Sly Johnson – Histoire du Hip Hop Colmar, 26 septembre 2021, Colmar. Colmar Jazz Festival : concert de Sly Johnson – Histoire du Hip Hop 2021-09-26 16:00:00 – 2021-09-26 17:30:00

Sly Jonhson et son groupe, ont pris la route du hip hop, de ses origines à aujourd'hui. Graffitis, DJ's, break dance, beat box et bien sur la musique Rap font partie des 5 piliers de ce mouvement artistique né à New York au début des années 1970. Partir sur les sources Jazz, Blues, Funck, Soul ou même Rock est pour Sly, chanteur et beatboxer de génie, un devoir de mémoire pour les générations d'aujourd'hui. Apprendre sur les influences d'un courant musical en s'amusant lors d'un concert, voilà ce que retiendront les spectateurs de cette vraie rencontre avec de vrais musiciens. Sly, Sly Johnson, Sly The Mic Buddah : du Saïan Supa Crew jusqu'à sa carrière solo, le célèbre beatboxer a multiplié les identités. Voix soul, cœur hip-hop, champion de beat-box, Sly Johnson est incontournable ! Auteur, compositeur et interprète du Saïan Supa Crew, l'artiste a depuis mené de nombreuses collaborations avec des artistes tels que : Camille, Erik Truffaz, Oxmo Puccino, Ayo, Lucky Peterson, Jacky Terrasson…

