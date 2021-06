Colloque : Le handicap dans le processus de création artistique, enjeux esthétiques et politiques Théâtre 95 / Visconti, 15 juin 2021-15 juin 2021, Cergy.

**Colloque** ———— ### _**Le handicap dans le processus de création artistique, enjeux politiques esthétiques et politiques**_ Mardi 15 juin 2021 de 9h à 18h se tiendra le colloque « Le handicap dans le processus de création artistique », un des temps forts du Festival IMAGO. Au programme : conférences, tables rondes, projections vidéo dans le but d’interroger les processus de création à l’œuvre, et les enjeux esthétiques et/ou politiques qu’ils induisent. Au programme, plusieurs intervenants : * **_Marie Astier_**, docteure en Arts du spectacle, comédienne, chercheuse associée au laboratoire EMA, Université de Cergy-Pontoise * _**Anne Boissière**_, professeure à l’Université de Lille SHS * **_Olivier Couder_**, directeur artistique du Théâtre du Cristal, compagnie, Pôle art et handicap et agence * _**Sylvie Brodziak**_, PU en Littérature française et francophone et Histoire des idées, laboratoire AGORA, Université de Cergy-Pontoise * _**Florian Richaud**_, réalisateur * _**Claire Bonfils**_, comédienne amateure * **_Mickaël Phelippeau_**, chorégraphe de la compagnie bi-p * _**Alice Davazoglou**_, danseuse et auteure * _**Françoise Davazoglou**_, doctorante à EDESTA, Paris 8 * **_Claire de Saint Martin_**, Maître de conférences en sciences de l’éducation, laboratoire EMA, CY Cergy Paris Université Ce colloque a pour objectif d’articuler une pensée construite sur un champ émergent vis à vis duquel beaucoup de professionnels manquent d’outils d’analyse. Il n’existe en effet aucune étude approfondie, en dehors de quelques rares travaux difficilement accessibles au grand public. La réception des professionnels de la culture comme du grand public reste souvent compassionnelle ou bien même négative, ne prenant pas en compte l’intérêt artistique des créations dans le domaine du spectacle vivant, contrairement à la reconnaissance des auteurs d’art brut. La question esthétique sera du ressort de chaque metteur en scène. Le regard que nous portons sur ces œuvres est à interroger car, au-delà des formes actuelles proposées, il y a probablement une mémoire collective du handicap qui nous saisit et convoque les images qui lui ont été associées à différentes périodes de l’histoire. Cet événement sera suivi du spectacle tous public de Mickaël Phelippeau : “De Françoise à Alice“ qui sera joué de 20H30 à 21H30 En savoir plus : [Programmation Colloque](https://festivalimago.com/events/colloque/)

Entrée gratuite sur réservation

Chercheurs, théoriciens et artistes seront réunis à l’occasion du colloque, et interrogeront les processus de création artistique à travers différentes conférences, tables rondes et projections vidéo.

