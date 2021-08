Vendôme Vendôme Loir-et-Cher, Vendôme Colloque international Victoire de Yorktown et naissance de l’amitié franco-américaine 1781-2021 à Vendôme Vendôme Vendôme Catégories d’évènement: Loir-et-Cher

Vendôme

Colloque international Victoire de Yorktown et naissance de l’amitié franco-américaine 1781-2021 à Vendôme Vendôme, 25 septembre 2021, Vendôme. Colloque international Victoire de Yorktown et naissance de l’amitié franco-américaine 1781-2021 à Vendôme 2021-09-25 14:00:00 – 2021-09-25 17:30:00

Vendôme Loir-et-Cher Vendôme Loir-et-Cher Colloque international Victoire de Yorktown et naissance de l’amitié franco-américaine 1781-2021 à Vendôme. L’association des Amis de Rochambeau fête le 240ème anniversaire de la victoire de Yorktown et la naissance de l’amitié franco-américaine en organisant un colloque international. A cette occasion, seront réunis des historiens français, spécialistes reconnus de cette période de l’Histoire de France, et un américain Robert Selig, historien officiel de la Route Washington-Rochambeau allant de Newport, Rhode-Island, où débarqua Rochambeau jusqu’à Yorktown (VA), soit environ 1100km. Programme complet en fichier joint. Réservations conseillées. L’association des Amis de Rochambeau fête le 240ème anniversaire de la victoire de Yorktown et la naissance de l’amitié franco-américaine en organisant un colloque international. +33 7 68 31 04 78 Colloque international Victoire de Yorktown et naissance de l’amitié franco-américaine 1781-2021 à Vendôme. L’association des Amis de Rochambeau fête le 240ème anniversaire de la victoire de Yorktown et la naissance de l’amitié franco-américaine en organisant un colloque international. A cette occasion, seront réunis des historiens français, spécialistes reconnus de cette période de l’Histoire de France, et un américain Robert Selig, historien officiel de la Route Washington-Rochambeau allant de Newport, Rhode-Island, où débarqua Rochambeau jusqu’à Yorktown (VA), soit environ 1100km. Programme complet en fichier joint. Réservations conseillées. Vendôme Tourisme dernière mise à jour : 2021-08-05 par OT de Vendome – Territoires Vendomois

Détails Catégories d’évènement: Loir-et-Cher, Vendôme Autres Lieu Vendôme Adresse Ville Vendôme lieuville 47.82023#1.02214