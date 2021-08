Colloque “Habiter dans la littérature pour la jeunesse” Médiathèque Marguerite Yourcenar, 15 octobre 2021, Paris.

“Habiter dans la littérature pour la jeunesse” colloque du CRILJ Le CRILJ (Centre National et de Recherche sur la Littérature de Jeunesse) organise un colloque pluridisciplinaire “Habiter dans la littérature pour la jeunesse ” ouvert à tous, avec des interventions de chercheurs, enseignants, bibliothécaires, libraires, auteurs, illustrateurs, médiateurs, pour un temps de réflexion et d’échange sur la notion d’ « habiter » et les représentations qui en sont données dans la littérature pour la jeunesse d’hier et d’aujourd’hui. Des organismes et associations présenteront également les actions concrètes qu’ils mènent sur « Comment habiter ? » en mettant en relation le vécu et l’espace, l’être et le monde, en lien avec la lecture des enfants et des jeunes. « J’ai une maison/ Pleine de fenêtres… Et des habitants/ Qui grognent, qui grognent/ Et des habitants/ Qui n’ont pas le temps… » (Anne Sylvestre) [Le programme](http://www.crilj.org/wp/wp-content/uploads/2021/06/colloque-2.pdf) : [[http://www.crilj.org/wp/wp-content/uploads/2021/06/colloque-2.pdf](http://www.crilj.org/wp/wp-content/uploads/2021/06/colloque-2.pdf)](http://www.crilj.org/wp/wp-content/uploads/2021/06/colloque-2.pdf)

