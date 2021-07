Collections permanentes du musée Boucher-de-Perthes Musée Boucher-de-Perthes, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Abbeville.

Collections permanentes du musée Boucher-de-Perthes

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée Boucher-de-Perthes

Le Musée Boucher de Perthes présente des collections riches et variées. La section archéologique témoigne du passé de la région. Le fonds d’histoire naturelle rassemble une importante collection d’oiseaux. Enfin, un ensemble de premier plan illustre l’évolution des beaux-arts, avec comme points forts de précieuses sculptures et peintures des XVe et XVIe siècles, d’importants tableaux des XVIIe et XVIIIe siècles et des œuvres modernes de Camille Claudel et d’Alfred Manessier.

Gratuit

Visite libre

Musée Boucher-de-Perthes 24 rue Gontier-Patin – 80100 Abbeville Abbeville Somme



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T19:00:00