(collectif) Eau citoyenne, bien commun, en ligne, 15 août 2021-15 août 2021, Saint-Étienne.

(collectif) Eau citoyenne, bien commun,

en ligne, le dimanche 15 août à 00:00

Dans les infolettres précédentes, nous avons tenu informé.e.s de ce qui se tramait.

Et ce que nous craignions s’est produit: le vote à la va-vite par le Conseil de métropole de l’attribution de la gestion de l’eau potable en délégation de service public, c-à-d une attribution au privé, au lieu d’une régie publique, comme cela paraitrait cohérent pour ce bien commun universel, cette eau qui, vous l’avez remarqué, se raréfie l’été avec le réchauffement climatique.

Contrairement à ce qui a été affirmé par le Président de St Etienne-Métropole, la consultation citoyenne n’a pas eu lieu. Certes la Commission consultative des services publics locaux, rassemblant une dizaine d’associations, a été réunie, mais sans véritable information préalable (un gros rapport de 170 pages envoyé une semaine avant), sans quorum, sans vote, et sans compte rendu!

Nous dénonçons ce déni de démocratie.

Et nous sommes bien décidés, au sein du collectif Eau citoyenne, bien commun, à demander des comptes aux élu.e.s, et à organiser la participation citoyenne qui a fait défaut.

Car il n’est pas trop tard pour agir: jusqu’à la signature du contrat, et même après, toute décision peut être remise en cause si nous apportons la preuve que la procédure légale n’a pas été respectée.

Si le sujet vous intéresse, vous pouvez nous rejoindre en visio lors de la prochaine réunion du collectif

C2L2

Contact: [citoyenslibres@laposte.net](mailto:citoyenslibres@laposte.net)

C2L2 Contact: citoyenslibres@laposte.net

Un Conseil métropolitain en eaux troubles…

en ligne Saint-Etienne Saint-Étienne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-15T00:00:00 2021-08-15T00:30:00