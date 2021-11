Carbon-Blanc Hôtel de Ville Carbon-Blanc, Gironde Collecte solidaire du 29 novembre au 13 décembre 2021 Hôtel de Ville Carbon-Blanc Catégories d’évènement: Carbon-Blanc

Gironde

Collecte solidaire du 29 novembre au 13 décembre 2021 Hôtel de Ville, 29 novembre 2021, Carbon-Blanc. Collecte solidaire du 29 novembre au 13 décembre 2021

du lundi 29 novembre au lundi 13 décembre à Hôtel de Ville

La ville organise du 29 novembre au 13 décembre 2021 une collecte solidaire au profit de la Croix rouge de Carbon-Blanc **Les points de collecte** sont la mairie et la médiathèque pour le grand public. Nous avons aussi des points de collecte sur les 4 écoles, le collège et la Maison de la Petite enfance pour les parents utilisateurs de ces établissements. **Les produits collectés** : denrées non périssables (riz, pâtes, semoule, huile, sucre, conserves, compotes…) mais aussi produits d’hygiène (savon, gel douche, shampooing, dentifrice…). Collecte solidaire du 29 novembre au 13 décembre 2021 Hôtel de Ville 17 Avenue Vignau Anglade 33560 Carbon-Blanc Carbon-Blanc Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-29T09:00:00 2021-11-29T15:00:00;2021-11-30T09:00:00 2021-11-30T15:00:00;2021-12-01T09:00:00 2021-12-01T15:00:00;2021-12-02T09:00:00 2021-12-02T15:00:00;2021-12-03T09:00:00 2021-12-03T15:00:00;2021-12-04T09:00:00 2021-12-04T15:00:00;2021-12-05T09:00:00 2021-12-05T15:00:00;2021-12-06T09:30:00 2021-12-06T16:00:00;2021-12-07T09:30:00 2021-12-07T16:00:00;2021-12-08T09:30:00 2021-12-08T16:00:00;2021-12-09T09:30:00 2021-12-09T16:00:00;2021-12-10T09:30:00 2021-12-10T16:00:00;2021-12-11T09:30:00 2021-12-11T16:00:00;2021-12-12T09:30:00 2021-12-12T16:00:00;2021-12-13T10:00:00 2021-12-13T14:30:00

Détails Catégories d’évènement: Carbon-Blanc, Gironde Autres Lieu Hôtel de Ville Adresse 17 Avenue Vignau Anglade 33560 Carbon-Blanc Ville Carbon-Blanc lieuville Hôtel de Ville Carbon-Blanc