Collecte des déchets sur la plage avec l'âne Oscar Bréhal

Manche

Collecte des déchets sur la plage avec l'âne Oscar 2021-08-11 09:00:00 09:00:00 – 2021-08-11

Gratuit.

RDV à 9h au Parking de la Cale à Bricqueville-sur-Mer +33 6 63 70 98 79 Bertrand vous emmène sur la plage collecter les déchets, avec son âne Oscar.

RDV à 9h au Parking de la Cale à Bricqueville-sur-Mer dernière mise à jour : 2021-07-17 par

Détails Catégories d’évènement: Bréhal, Manche Étiquettes évènement : Autres Lieu Bréhal Adresse Ville Bréhal lieuville 48.91433#-1.56346