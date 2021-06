Albi Le Grand Théâtre Albi, Tarn Collecte de Sang Le Grand Théâtre Albi Catégories d’évènement: Albi

Tarn

Collecte de Sang Le Grand Théâtre, 30 juin 2021-30 juin 2021, Albi. Collecte de Sang

Le Grand Théâtre, le mercredi 30 juin à 14:00

Mercredi 30 juin, France Adot 81 sera présente de 14 à 19h au grand théâtre d’Albi afin de réaliser une collecte de sang. Cette manifestation est relié à celle qui aura lieu sur la place du Vigan à la même heure dans le but d’informer le public sur le don de moelle osseuse. Organisé par France Adot 81 Le Grand Théâtre albi Albi Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-30T14:00:00 2021-06-30T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Albi, Tarn Autres Lieu Le Grand Théâtre Adresse albi Ville Albi lieuville Le Grand Théâtre Albi