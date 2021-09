Vic-en-Bigorre VAE - Pole environnement Hautes-Pyrénées, Vic-en-Bigorre Collecte de sang à Vic-en-Bigrre VAE – Pole environnement Vic-en-Bigorre Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Vic-en-Bigorre

Collecte de sang à Vic-en-Bigrre VAE – Pole environnement, 21 septembre 2021, Vic-en-Bigorre. Collecte de sang à Vic-en-Bigrre

VAE – Pole environnement, le mardi 21 septembre à 13:00

L’ Établissement Français du Sang organise une collecte de sang à Vic-en-Bigrre le 21/09 de 13h à 18h30 à la salle de Val d’Adour Environnement : 80 B Route de Tarbes, 65500 Vic-en-Bigorre ? Sur RDV en vous inscrivant sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr ou en cliquant sur le lien [[https://efs.link/tNHdR](https://efs.link/tNHdR)](https://efs.link/tNHdR) Le pass sanitaire n’est pas nécessaire pour donner son sang, l”Établissement Français du Sang accueille tous les donneurs, vaccinés et non vaccinés, sur l’ensemble des collectes dans le respect des gestes barrières, dont le port du masque qui reste obligatoire. Avant ou après le vaccin, vous pouvez donner sans délai. Jetez vous à l’eau, donnez votre sang ! ? L’ Etablissement Français du Sang organise une collecte de sang à Vic-en-Bigrre le 21/09 de 13h à 18h30 à la salle de Val d’Adour Environnement : VAE – Pole environnement Route de Tarbes, 65500 Vic-en-Bigorre Vic-en-Bigorre Hautes-Pyrénées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-21T13:00:00 2021-09-21T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Vic-en-Bigorre Autres Lieu VAE - Pole environnement Adresse Route de Tarbes, 65500 Vic-en-Bigorre Ville Vic-en-Bigorre lieuville VAE - Pole environnement Vic-en-Bigorre