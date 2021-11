Menton Centre Communal d'action social Alpes-Maritimes, Menton Collecte de jouets neufs Centre Communal d’action social Menton Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Menton

Collecte de jouets neufs Centre Communal d’action social, 6 décembre 2021, Menton. Collecte de jouets neufs

du lundi 6 décembre au vendredi 17 décembre à Centre Communal d’action social

Covid-19 oblige, il n’y aura pas de chalet place de la Mairie cette année et, exceptionnellement, seuls les jouets neufs seront acceptés. Pour participer à ce bel élan de solidarité, vous pourrez déposer vos dons au CCAS (4 promenade Maréchal Leclerc de Hautecloque), du 6 au 17 décembre, de 9h à 12h et de 14h à 16h30. Cette année encore, le Centre Communal d’Action Sociale de Menton lance un appel aux dons de jouets afin de permettre aux enfants des familles en difficulté de la commune de profiter d’un heureux Noël Centre Communal d’action social 4 promenade Maréchal Leclerc de Hautecloque 06500 Menton Menton Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-06T09:00:00 2021-12-06T12:00:00;2021-12-06T14:00:00 2021-12-06T16:30:00;2021-12-07T09:00:00 2021-12-07T12:00:00;2021-12-07T14:00:00 2021-12-07T16:30:00;2021-12-08T09:00:00 2021-12-08T12:00:00;2021-12-08T14:00:00 2021-12-08T16:30:00;2021-12-09T09:00:00 2021-12-09T12:00:00;2021-12-09T14:00:00 2021-12-09T16:30:00;2021-12-10T09:00:00 2021-12-10T12:00:00;2021-12-10T14:00:00 2021-12-10T16:30:00;2021-12-13T09:00:00 2021-12-13T12:00:00;2021-12-13T14:00:00 2021-12-13T16:30:00;2021-12-14T09:00:00 2021-12-14T12:00:00;2021-12-14T14:00:00 2021-12-14T16:30:00;2021-12-15T09:00:00 2021-12-15T12:00:00;2021-12-15T14:00:00 2021-12-15T16:30:00;2021-12-16T09:00:00 2021-12-16T12:00:00;2021-12-16T14:00:00 2021-12-16T16:30:00;2021-12-17T09:00:00 2021-12-17T12:00:00;2021-12-17T14:00:00 2021-12-17T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Menton Autres Lieu Centre Communal d'action social Adresse 4 promenade Maréchal Leclerc de Hautecloque 06500 Menton Ville Menton lieuville Centre Communal d'action social Menton