Castelnau-Picampeau, petit village gascon de 250 habitants aux portes du Comminges qui bénéficie de belles vues sur la chaîne des Pyrénées. à 17h « Ô biquettes de PicampÔ » visite d’une chèvrerie Sur inscription • RDV à l’accueil du festival • Durée 1h. à 17h « Teoulario » visite de l’ancienne tuilerie Sur inscription • RDV sur place Durée 45 min. à 18h « Boucle de Sainte Barse » Sur Inscription • Rendez-vous à l’accueil du festival Durée 45 min. à 1h15 à 19h Visite patrimoine Sur inscription • RDV à l’accueil du festival Durée 45 min. à 20h30 Concert « Alfredo Buen Dia Y Los Picaflores » Mambo Afro-cubain Organisé par la Maison de la Terre • sur inscription • cour de l’école

gratuit, inscription obligatoire

