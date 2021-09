Nantes La Galerie du Zéro Déchet (entrée Place Dulcie September) Loire-Atlantique, Nantes Cluedo Vilain Pollueur // Journée des 15 lieux à réinventer La Galerie du Zéro Déchet (entrée Place Dulcie September) Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Cluedo Vilain Pollueur // Journée des 15 lieux à réinventer La Galerie du Zéro Déchet (entrée Place Dulcie September), 2 octobre 2021, Nantes.

La Galerie du Zéro Déchet (entrée Place Dulcie September), le samedi 2 octobre à 10:00

_Dans la nuit du 1er au 2 Octobre, une montagne de bouteilles de shampoing a été déposée sur le seuil de la Galerie. C’est le jardinier qui l’a découverte en allant arroser les plantes._ _Les Zhéros, bénévoles de la Galerie, sont terriblement déçus, eux qui luttent toute l’année pour réduire leurs déchets, de voir leurs efforts réduits à néant._ _D’autant que, déposée entre la grille et la porte vitrée, la montagne de plastique les nargue : seul quelqu’un possédant la clé aurait pu commettre ce forfait._ _Qui de Anselme le zadiste, Ulrich le décroissant, Marie-Paule la findumondiste, Myriam la bobo ou Jeanne l’ingénieure éoliennes est venu dans la nuit, la conscience lourde, se débarrasser des bouteilles en plastique qui encombraient sa cave ?_ _Aidez-nous à le découvrir ! Mieux, sauvez-le de son appétit plastique en lui proposant des alternatives au tout jetable…_ Inscription de minimum 2 personnes pour s’affronter sur ce grand cluedo ! Si vous êtes une team : inscrivez vous avec le nom de votre équipe + nombre de participants :) C’est comme un vrai cluedo mais en taille réelle : vous aurez une fiche, des personnages, des indices et des acteurices en vrai ! **Démarrage de l’enquête à 10h tapante**, venez 5 min en avance. **On vous prépare un temps convivial à l’issue de l’enquête.**

Gratuit, sur inscription

Animation grandeur réelle du célèbre jeu de société version Zéro Déchet La Galerie du Zéro Déchet (entrée Place Dulcie September) 5 rue Fénelon, 44000 Nantes

2021-10-02T10:00:00 2021-10-02T12:00:00

