Saint-Martin-en-Haut

Cluedo Géant Saint-Martin-en-Haut, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Saint-Martin-en-Haut. Cluedo Géant 2021-07-09 09:30:00 09:30:00 – 2021-07-09 18:00:00 18:00:00

Saint-Martin-en-Haut Rhône Saint-Martin-en-Haut EUR 3.5 3.5 L’heure est grave ! Le propriétaire du manoir le châtelet, Albert Le Moine, a été assassiné ! Ne possédant aucun héritier direct, beaucoup lui enviait sa fortune.

Alors qui, où et comment ce crime a-t-il été commis ?

A vous de résoudre ce mystère… accueil.saintmartin@montsdulyonnaistourisme.fr +33 4 78 48 64 32 http://www.montsdulyonnaistourisme.fr/ dernière mise à jour : 2021-06-24 par

Lieu Saint-Martin-en-Haut