Cluedo géant ! Brest – Atelier des Capucins Brest, jeudi 28 mars 2024.

Cluedo géant ! Pendant le salon, venez tenter de résoudre en équipe le crime qui a été commis. A l’aide d’un plan, parcourez le salon à la recherche d’indices et faites preuve de logique pour trouver le coupable ! Jeudi 28 mars, 09h00 Brest – Atelier des Capucins

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-28T09:00:00+01:00 – 2024-03-28T17:00:00+01:00

Fin : 2024-03-28T09:00:00+01:00 – 2024-03-28T17:00:00+01:00

Le temps de la journée, le salon SolutionsCSE prend des airs de scène de crime pour votre plus grand plaisir.

Munie d’un plan, chaque équipe part à la recherche d’indices dissimulés sur l’espace du salon et des Ateliers des Capucins. Il vous faudra résoudre des énigmes et travailler votre esprit logique pour trouver le coupable. Alors choisissez bien vos co-équipiers !

L’activité sera en libre service à partir du stand du Château de Kergroadez.

Un classement des 3 meilleurs équipes sera publié dans les jours suivants sur les réseaux sociaux du Château de Kergroadez.

Créé spécialement pour le salon SolutionsCSE de Brest, cette animation vous permettra de découvrir un produit phare du Château de Kergroadez, développé par La Fabrique Ludique.

Brest – Atelier des Capucins 25 Rue de Pontaniou 29200 Brest Brest 29200 Recouvrance Finistère Bretagne

O. Dany