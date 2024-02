Troc et puces Rue des Haras Scaër, dimanche 28 avril 2024.

Troc et puces Rue des Haras Scaër Finistère

L’association Roz an fest, à Scaër, organise un troc et puces pour permettre de finance les projets de l’association afin de continuer à promouvoir la culture et sensibiliser au développement durable au sein de Quimperlé communauté.

Il y aura de la restauration avec des aliments venant de chez les producteurs du pays de Quimperlé jus de pommes, tisanes, légumes, bières, cidre. Il y aura des jeux en bois. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-28 09:00:00

fin : 2024-04-28 17:00:00

Rue des Haras Boulodrome

Scaër 29390 Finistère Bretagne rozanfest@outlook.fr

