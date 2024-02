Interclubs Trail et marche Complexe sportif de Lagadennou Roscoff, dimanche 28 avril 2024.

Interclubs Trail et marche Complexe sportif de Lagadennou Roscoff Finistère

L’association sportive des Rosko’Vites et l’association Rosko Rando organisent un interclubs, au profit de l’association les yeux dans les étoiles .

Le départ se fera de la salle polyvalente avec au choix 2 parcours de 10 et 15 km en trail à 9 h 30 et une marche de 10 km, départ à 9 h.

Un ravitaillement commun sera prévu à mi-parcours.

A l’arrivée, les participants seront accueillis avec boissons, gâteaux… L’interclub est ouvert à tous. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-28 09:00:00

fin : 2024-04-28

Complexe sportif de Lagadennou 135 Rue de la Baie

Roscoff 29680 Finistère Bretagne lesroskovites@gmail.com

L’événement Interclubs Trail et marche Roscoff a été mis à jour le 2024-02-09 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX