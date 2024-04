L’instant et son ombre méandres Huelgoat, samedi 27 avril 2024.

L’instant et son ombre méandres Huelgoat 27 avril – 1 septembre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-04-27 14:00

Fin : 2024-09-01 18:30

Exposition collective de 5 artistes contemporains : Julie Aybes, Anaïs Boudot, Gabrielle Decazes, Thomas Hauser, Brigitte Mouchel — photographie, dessin, sculpture, collage, art vidéo — 27 avril – 1 septembre 1

Exposition 27 avril au 1er septembre 2024

aux méandres, espace d’art contemporain

27 rue du Pouly, 29690 Huelgoat, Finistère

www.meandres.art

L’exposition présente 5 artistes contemporains :

Julie Aybes, Anaïs Boudot, Gabrielle Decazes, Thomas Hauser, Brigitte Mouchel

— photographie, dessin, sculpture, collage, art vidéo —

Montages, superpositions, de temps et de lieux

Mélanges et fragmentations, juxtapositions d’éléments de pensées, de récits, d’imaginaires comme dans un monde dont il ne resterait que des éclats, que les artistes recueillent, disposent, laissant aussi vides, lacunes ou effacements. Fragments témoins d’une temporalité parcellaire, insaisissable, mouvante. De tout cela naît un savoir nouveau. De ce moment où la raison abdique et où la fragilité du monde apparaît. Il s’agit « d’irrationnaliser » le monde et, ainsi, d’ouvrir des possibles à la pensée.

méandres est un lieu associatif dédié aux arts visuels contemporains et à la littérature : expositions, soutien aux artistes et à la création, éditions, réflexions. Il est installé dans l’ancienne école maternelle d’Huelgoat, dans les Monts d’Arrée.

méandres 27 rue du Pouly, 29690 HUELGOAT Huelgoat 29690 Finistère