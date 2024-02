Les Motards de l’Espoir 9ème édition Fouesnant, dimanche 28 avril 2024.

Les Motards de l’Espoir 9ème édition Fouesnant Finistère

En partenariat avec l’association « Celine et Stéphane, Leucémie Espoir »

L’ensemble des fonds récoltés lors de cette superbe journée de partage et de passion sont reversés à l’Association Céline et Stéphane Leucémie Espoir 29

8h00 Café d’accueil, inscriptions sur place 5€ le casque

10h00 Départ de la Balade Pause café

13h00 Restauration sur place et concert .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-28 08:00:00

fin : 2024-04-28

Place de la Mairie

Fouesnant 29170 Finistère Bretagne cario-yves@orange.fr

L’événement Les Motards de l’Espoir 9ème édition Fouesnant a été mis à jour le 2024-02-05 par OT FOUESNANT LES GLENAN