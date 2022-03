Club nature Bessais-le-Fromental, 18 mai 2022, Bessais-le-Fromental.

Club nature Bessais-le-Fromental

2022-05-18 – 2022-05-18

Bessais-le-Fromental Cher Bessais-le-Fromental

Véritable école de la nature où se côtoient la soif d’apprendre et l’envie de s’amuser. Découvrez les richesses de la nature et vous entreprendrez mille actions par le biais de sorties, d’activités ludiques et pédagogiques.

adater@adater.org +33 4 70 66 48 25

© ENS CG18

Bessais-le-Fromental

dernière mise à jour : 2022-03-17 par