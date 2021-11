Talant Talant Côte-d'Or, Talant Clou et Noé Presnow Talant Talant Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Talant

Dans un monde normal, une boîte à outils sert à tout sauf à écrire des chansons, dans celui de Clou, c’est l’inverse. La jeune parisienne bricole à l’envi une chanson française aux accents pop inspirés. Ses mélodies magnifiées par une voix cristalline accompagnent des textes sensibles et percutants. Après plusieurs premières parties (Vianney, Benjamin Biolay, Camille, Vincent Delerm et même Sting), c’est au Café de la Danse qu’elle jouera sa première date solo. Tarif : 22 euros NOE PRESZOW Il y a quelques mois, Noé Preszow (prononcer Prèchof) sortait «À nous», comme une carte de visite. ?Plusieurs millions de streams, des passages radio nombreux et toujours en croissance, des invitations sur les plateaux des médias belges et français. Une place qui se dessine pour cet artiste qui détonne.?Après un premier EP, Noé Preszow sortira son premier album chez tôt Ou tard (Vianney, Vincent Delerm, Shaka Ponk,…). Un album aux titres urgents et intenses, aussi impudiques que généreux. Et déjà un appel d’air. Informations et réservations : https://www.lebruitquipense.fr/clouatalant Place PMR – réservation par mail : billetterie@lbqp.fr https://www.lebruitquipense.fr/clouatalant CLOU

