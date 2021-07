Clou et Fokkusu en concert Place de Saria, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Serris.

Clou et Fokkusu en concert

Place de Saria, le vendredi 9 juillet à 19:00

**CLOU** Dans un monde normal, une boîte à outils sert à tout sauf à écrire des chansons, dans celui de Clou, c’est l’inverse. La jeune parisienne bricole à l’envi une chanson française aux accents pop inspirés. Ses mélodies portées par une voix cristalline accompagnent des textes sensibles et percutants. Seule en scène, elle s’accompagne d’une guitare électrique et d’un clavier sur des arrangements de Dan Levy (The Do, Jeanne Added, etc.). Sorti en 2020 chez Tôt ou Tard, son premier album « Orages » libère une tempête d’émotions à couper le souffle. **FOKKUSU** En début et en fin de soirée, Fokkusu s’installe derrière les platines pour un mix en douceur et dans la bonne humeur. Toute la soirée, File7 vous propose de profiter d’une ambiance décontractée et relaxée sur fond de musiques groovy. DJ et multi-instrumentiste, Fokkusu est un explorateur qui parcourt les musiques électroniques sous toutes leurs coutures (sur la toile et sur scène).

Gratuit sur réservation

En juillet, File7 sort de ses murs pour parcourir le Val d’Europe avec 5 dates hors les murs à déguster.

Place de Saria Avenue de Saria 77700 Serris Serris Place de Saria Seine-et-Marne



