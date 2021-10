Clotilde Moulin en concert Voray-sur-l’Ognon, 30 octobre 2021, Voray-sur-l'Ognon.

Clotilde Moulin en concert 2021-10-30 20:30:00 – 2021-10-30 23:30:00

Voray-sur-l’Ognon Haute-Saône Voray-sur-l’Ognon

Autrice, compositrice, interprète et tatouée, Clotilde Moulin a la harpe

expressive, la robe rouge, la plume lucide et poétique, de l’humour à revendre

et de l’émotion à fleur de voix.

Son spectacle, Désaccords Mineurs, est un concert d’une musicalité affirmée, haut en vibrations de toutes cordes, à la fois féminin, poétique, drôle et intime, tout en cordes et en textes sensibles, en accords majeurs et en Désaccords Mineurs. www.clotildemoulin.net

cavoray@gmail.com +33 6 51 25 81 67

