► CLIO : Navrée et mutine à la fois, Clio a quelque chose d’une Barbara rewritée par Marguerite Duras ou d’une Lio revue par Nick Cave. “L’Amour hélas”, le troisième album de Clio, parle de couples qui se séparent, qui se sépareront ou qui se sont séparés. Il y flotte un sourire opiniâtre derrière les constats de faillite, une ironie obstinée derrière les larmes… Tout Clio est là : l’œil heureux braqué dark side of the moon, le regard facilement malicieux posé sur l’enchainement des désastres du cœur. ► Martin Luminet : Sensation de la dernière édition des Francofolies de la Rochelle, Martin Luminet assume pleinement sa face sombre. Cru parfois, cash souvent, percutant toujours. A l’évidence, il se joue chez Martin Luminet quelque chose d’important, de viscéral et de vital. Il suffit d’écouter Coeur, envoyé en éclaireur d’un premier EP et balancé comme quatre vérités. ► Pass sanitaire applicable. Salle en configuration assis. Tarifs : En prévente (hors frais de loc.) : 17€. Sur place : 20€

