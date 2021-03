CLIMAT, 5 juin 2021-5 juin 2021, Montpellier.

CLIMAT 2021-06-05 – 2021-06-06

Montpellier Hérault

16 16 EUR Venez assister au concert « Climat » les 05 et 06 juin 2021 à 17h à l’Opéra Berlioz !

Alice est fière de son engagement de mère et chef d’entreprise, et entretient de bonnes relations avec sa fille adolescente, Juliette. Quant à Juliette, ce n’est plus une enfant. Elle s’interroge sur les retombées environnementales du travail de sa mère. Avec ses amis, elle rejoint des manifestations sur le climat. Ils veulent moins de paroles, plus d’actions et sont connectés, via les réseaux sociaux, à d’autres activistes dans le monde. Au cours d’une violente dispute, Juliette accuse Alice d’être une mauvaise mère. Cette dernière, qui a le sentiment d’avoir tout fait pour sa fille, est furieuse. Juliette lui explique qu’elle est passée à côté de la seule chose vraiment importante : laisser à sa fille une planète habitable !

Ce nouvel opéra est un symbole puissant qui doit nous pousser à prendre conscience des problèmes écologiques et à engager un dialogue entre générations.

Durée : 75min

Chanté en français

Avec le soutien de la Fondation Orange

+33 4 67 60 19 99 https://www.opera-orchestre-montpellier.fr/evenement/climat

