Viry-Châtillon Théâtre de l'envol Essonne, Viry-Châtillon Clément Lanoue – J’hésite Théâtre de l’envol Viry-Châtillon Catégories d’évènement: Essonne

Viry-Châtillon

Clément Lanoue – J’hésite Théâtre de l’envol, 11 décembre 2021, Viry-Châtillon. Clément Lanoue – J’hésite

Théâtre de l’envol, le samedi 11 décembre à 20:30

Miser tout sur le rouge au casino, prendre allemand en LV1 ou parier qu’il ne reprendrait aucun kilo après son régime Dukan… Clément Lanoue n’a pas toujours fait les bons choix dans sa vie, mais, il les a toujours fait seul. Pour la première fois de sa vie et, avant de commettre peut-être l’irréparable, il hésite et va avoir besoin du public pour se décider. Samedi 11 décembre, à 20h30, au théâtre de l’Envol.

A partir de 13,15 €

One-man-show – Clément Lanoue présente son nouveau spectacle interactif sur le thème du mariage Théâtre de l’envol 4 rue Danielle Casanova Viry-Chatillon Viry-Châtillon Quartier Port-Aviation Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-11T20:30:00 2021-12-11T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Essonne, Viry-Châtillon Autres Lieu Théâtre de l'envol Adresse 4 rue Danielle Casanova Viry-Chatillon Ville Viry-Châtillon lieuville Théâtre de l'envol Viry-Châtillon