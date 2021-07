Clematis – Concert de Noël Église Saint Martin, 12 décembre 2021, Amilly.

Oratorio de Noël baroque allemand La violoniste Stéphanie de Failly crée l’ensemble Clematis en 2001, du nom de cette fleur odorante ‘‘qui représente le principe de l’idéalisme et de la créativité’’. Deux maîtres mots qui guident ce projet de travailler le répertoire méconnu du XVIIe siècle dans le respect des sources authentiques pour mieux le renouveler. Si un intérêt particulier est porté aux pages oubliées des compositeurs des Pays-Bas, l’ensemble puise dans le vaste répertoire italien et les œuvres allemandes ou françaises. Depuis 2018, Clematis est co-dirigé par la violoniste Stéphanie de Failly et le claveciniste Brice Sailly. Ce programme très original propose la création d’un Oratorio de Noël imaginaire, constitué au départ d’œuvres de compositeurs allemands du XVIIe siècle. Issue de la très riche collection Düben conservée à la bibliothèque de l’Université d’Uppsala en Suède, une grande partie de ces œuvres est inédite. Les pièces sont organisées de façon à évoquer les principales scènes de la Nativité, de l’Annonciation à Jésus perdu au Temple, en passant par l’arrivée des Rois Mages ou la fuite en Égypte. Les instruments apportent des colorations contrastées et de grands ensembles évoquent la foule des anges et des bergers, l’adoration devant la crèche… Le tout se conclut sur un choral de Noël en rythme ternaire et dansant particulièrement festif. Distribution Capucine Keller & Julia Wischniewski: sopranos Paulin Bündgen : contre-ténor Zachary Wilder : ténor Philippe Favette : basse Stéphanie de Failly, Florence Malgoire : violons Ellie Mineroski : alto et violon Jorlen Vega Garcia : alto et violon Sarah Van Oudenhove : violone Marleen Leicher : flûte à bec Elsa Franck : basson et flûte à bec Jérémie Papasergio : basson, flûte à bec et bombarde basse Kryztoph Lewandowski : basson et flûte à bec Brice Sailly : orgue Plein tarif : 18 € Tarif réduit : 13 € (sera accordé sur présentation de justificatifs, aux jeunes de 19 ans à 25 ans révolus, aux demandeurs d’emploi, aux bénéficiaires des minima sociaux et aux titulaires d’une carte de famille nombreuse). Tarif groupe : 13 € (sera accordé aux associations, aux entreprises et aux comités d’entreprise à partir de 10 places achetées sur l’ensemble des concerts proposés). Tarif junior : 5 € (valable jusqu’à 18 ans révolus). La gratuité sera accordée aux élèves de l’École municipale de musique d’Amilly. Tarif parent accompagnant un mineur élève de l’école de musique (dans la limite de 2 personnes) : 10 € MOYENS DE PAIEMENT Règlement par chèque -à l’ordre de Régie saison culturelle d’Amilly-, espèces, carte bancaire y compris sur le lieu du concert. En plus du dispositif yep’s, toujours disponible pour les moins de 25 ans, nouveau pour les jeunes de 18 ans : Possibilité d’utiliser le pass culture. Renseignements : yeps.fr / pass.culture.fr Espace Jean-Vilar 264, rue de la Mère-Dieu 45200 AMILLY 02 38 85 81 96 / [ejv@amilly45.fr](mailto:ejv@amilly45.fr) Horaires d’ouverture : lundi de 14h à 17h et du mardi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h. Fermé jusqu’au 31 août. Des pré-réservations sont possibles par courrier. Ouverture de la billetterie : samedi 11 septembre de 9h à 12h et de 14h à 18h

