du lundi 26 juillet au dimanche 1 août à Centre Odcvl La Mauselaine à GERARDMER

Que tu sois musicien ou non, c’est à ta fibre artistique que ce séjour s’adresse. Tu vas préparer de A à Z un véritable spectacle avec tous les autres enfants et des professionnels. ————————————————————————————————————————————————————————————- Prêt pour la vie d’artiste ? Alors viens nous rejoindre ! ——————————————————— Renforcement scolaire sur 5 demi-journées. Salle de classe à disposition et méthodologie active en extérieur avec supports pédagogiques. A l’issue du séjour: un livret sera transmis aux parents. Il illustrera les découvertes et apprentissages réalisés. Les reste de la journée avec tes animateurs : > Tu conçois un scénario autour d’un thème, tu crées des personnages, une intrigue dans laquelle chacun a sa place > Tu apprends à mettre en scène cette histoire par le biais de jeux d’expressions afin de rendre ton jeu d’acteur le plus vrai possible ! > Lors des activités artistiques, tu apprendras à manier les techniques afin de créer les décors, les costumes et autres éléments qui serviront le spectacle. > Un spectacle sans musique ? Impensable !!! Que tu pratiques un instrument ou non, tu participeras au sein de petits ensembles musicaux à la réalisation d’ambiances des différentes scènes qui font l’histoire. Que ce soit sur une influence rap, hip-hop, rock, salsa ou autre, tu joueras de la musique par des instruments abordables ! > Renforcement scolaire sur 5 demi-journées. Salles de classe à disposition et méthodologie active en extérieur avec supports pédagogiques. A l’issue du séjour, un livret sera transmis aux parents. Il illustrera les découvertes et apprentissages réalisés.

500€ hors transport

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Centre Odcvl La Mauselaine à GERARDMER La mauselaine Gérardmer Vosges



